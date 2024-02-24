Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

Поздно вечером 24 февраля движение по Крымскому мосту перекрыли в обе стороны. Об этом сообщили около 23:20.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту в Telegram.

Через 10 минут, около 23:30 движение по Крымскому мосту было восстановлено.

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