Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

О временном ограничении движения транспорта по Крымскому мосту сообщили 20 октября.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сообщает Telegram-канал «Крымский мост».

В Севастополе объявили воздушную тревогу, жителей срочно попросили пройти в укрытия.

«Работает система ПВО. По предварительным данным, над морем в районе Любимовки сбита ракета. Все службы продолжают контроль обстановки», — написал глава Севастополя Михаил Развожаев в Telegram.

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