Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли
Общество
25.09.2023 21:51
О временном ограничении движения транспорта по Крымскому мосту сообщили 25 сентября.
Сообщение об этом появилось в 20:56.
«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сообщает Telegram-канал «Крымский мост».
По данным на 20:00, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам не было.
Кроме того, с 20:00 до 5:00 приостановлено движение паромов через Керченский пролив, сообщает ГУ МЧС России по Крыму.
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