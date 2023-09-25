Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли

О временном ограничении движения транспорта по Крымскому мосту сообщили 25 сентября.

Сообщение об этом появилось в 20:56.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сообщает Telegram-канал «Крымский мост».

По данным на 20:00, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам не было.

Кроме того, с 20:00 до 5:00 приостановлено движение паромов через Керченский пролив, сообщает ГУ МЧС России по Крыму.

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