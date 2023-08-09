Движение автомобилей ограничат 10 августа на улице Гоголя в Краснодаре

Частично перекрыть улицу в центре города придется из-за планируемого проведения Дня строителя.

Временно приостановят движение на участках улицы имени Гоголя — от улицы Красноармейской до улицы Красной и от Красной до улицы Рашпилевской.

Участки улицы имени Гоголя начнут освобождать от припаркованных машин 9 августа после 22:00. Объехать их 10 августа с 6:00 и до окончания мероприятия водители смогут по прилегающим улицам, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре из-за жары «поплыл» асфальт на Северном мосту.