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Движение автомобилей ограничат 10 августа на улице Гоголя в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-avtomobilej-ogranichat-10-avgusta-na-ulitse-gogolya-v-krasnodare
Движение автомобилей ограничат 10 августа на улице Гоголя в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Частично перекрыть улицу в центре города придется из-за планируемого проведения Дня строителя.

Временно приостановят движение на участках улицы имени Гоголя — от улицы Красноармейской до улицы Красной и от Красной до улицы Рашпилевской.

Участки улицы имени Гоголя начнут освобождать от припаркованных машин 9 августа после 22:00. Объехать их 10 августа с 6:00 и до окончания мероприятия водители смогут по прилегающим улицам, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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