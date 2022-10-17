Движение автобусов из Краснодара по Крымскому мосту возобновят не раньше 18 октября

Движение автобусов из Краснодара по Крымскому мосту возобновят не раньше 18 октября

Об этом стало известно 17 октября.

По данным справочной службы автовокзала Краснодара, в настоящее время график движения пассажирских автобусов в Крым не известен. Обо всех изменениях пассажирам рекомендуют узнавать в кассах вокзала.

Уточняется, что пассажирские автобусы начнут курсировать из Краснодара в Крым не ранее 18 октября, пишет «Аргументы и факты. Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 17 октября по Крымскому мосту возобновили движение пассажирских автобусов. Об этом сообщили в Минтрансе.