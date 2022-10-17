Движение автобусов из Краснодара по Крымскому мосту возобновят не раньше 18 октября
Общество
17.10.2022 14:17
Об этом стало известно 17 октября.
По данным справочной службы автовокзала Краснодара, в настоящее время график движения пассажирских автобусов в Крым не известен. Обо всех изменениях пассажирам рекомендуют узнавать в кассах вокзала.
Уточняется, что пассажирские автобусы начнут курсировать из Краснодара в Крым не ранее 18 октября, пишет «Аргументы и факты. Кубань».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 17 октября по Крымскому мосту возобновили движение пассажирских автобусов. Об этом сообщили в Минтрансе.
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