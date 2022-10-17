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Движение автобусов из Краснодара по Крымскому мосту возобновят не раньше 18 октября

Общество
17.10.2022 14:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-avtobusov-iz-krasnodara-po-krymskomu-mostu-vozobnovyat-ne-ranshe-18-oktyabrya
Движение автобусов из Краснодара по Крымскому мосту возобновят не раньше 18 октября

Об этом стало известно 17 октября.

По данным справочной службы автовокзала Краснодара, в настоящее время график движения пассажирских автобусов в Крым не известен. Обо всех изменениях пассажирам рекомендуют узнавать в кассах вокзала.

Уточняется, что пассажирские автобусы начнут курсировать из Краснодара в Крым не ранее 18 октября, пишет «Аргументы и факты. Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 17 октября по Крымскому мосту возобновили движение пассажирских автобусов. Об этом сообщили в Минтрансе.

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