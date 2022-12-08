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Двенадцать жителей краевой столицы получили звание «Почетный гражданин Краснодара»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvenadtsat-zhitelej-kraevoj-stolitsy-poluchili-zvanie-pochetnyj-grazhdanin-krasnodara
Двенадцать жителей краевой столицы получили звание «Почетный гражданин Краснодара»
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Решение о присвоении высшего городского звания 12 жителям Краснодара приняли депутаты гордумы.

В числе тех, кому присвоили звание «Почетных граждан Краснодара» — ветераны, деятели науки, спорта, известные врачи, руководители предприятий. Высшего городского звания удостоены четыре ветерана Великой Отечественной войны — Владимир Андрейчев, Александр Белозерцев, Мария Губина и Анна Попова.

Кроме того, 20 жителей Краснодара были удостоены памятной медали «За заслуги». Церемонию награждения приурочат к 80-летию освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков в феврале 2023 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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