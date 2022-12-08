Двенадцать жителей краевой столицы получили звание «Почетный гражданин Краснодара»
Общество
08.12.2022 17:49
Решение о присвоении высшего городского звания 12 жителям Краснодара приняли депутаты гордумы.
В числе тех, кому присвоили звание «Почетных граждан Краснодара» — ветераны, деятели науки, спорта, известные врачи, руководители предприятий. Высшего городского звания удостоены четыре ветерана Великой Отечественной войны — Владимир Андрейчев, Александр Белозерцев, Мария Губина и Анна Попова.
Кроме того, 20 жителей Краснодара были удостоены памятной медали «За заслуги». Церемонию награждения приурочат к 80-летию освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков в феврале 2023 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Читайте также: Вениамин Кондратьев наградил 40 выдающихся жителей Краснодарского края.
Популярные новости
- Какие ежемесячные надбавки будут получать медики в России с 1 января
- Эксклюзивный бизнес-джет Сергея Галицкого уже почти год находится в аэропорту под Лондоном
- В Туапсинском районе в лобовом столкновении легковушек один человек погиб, трое пострадали
- Двух пострадавших при пожаре в ТЦ в Ингушетии отправили в ожоговый центр Краснодара
- Пьяная многодетная женщина чуть не зарезала мужа в день их свадьбы
- С 10 декабря изменится маршрут автобуса № 1 в Краснодаре