Две женщины и 10-летняя девочка пострадали в ДТП в Краснодарском крае

Авария с участием трех машин произошла 13 июля около 20:00 на 17-м километре трассы Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк в Красноармейском районе.

По предварительным данным, 37-летняя женщина ехала за рулем автомобиля марки Lifan, выехала на встречную полосу и там столкнулась с автомобилем Kia под управлением 29-летнего мужчины и с автомобилем Hyundai под управлением 43-летней женщины.

В результате аварии пострадали 3 человека: водитель Hyundai и 10-летняя девочка, которая ехала в машине, а также пассажир водитель автомобиля Lifan. Всех пострадавших госпитализировали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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