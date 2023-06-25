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Две зеленые зоны благоустроят в Апшеронском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dve-zelenye-zony-blagoustroyat-v-apsheronskom-rajone
Две зеленые зоны благоустроят в Апшеронском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Бульвар в Апшеронске и общественное пространство в поселке Новые Поляны благоустраивают в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Реконструкцию бульвара осуществляем поэтапно. На территории уже провели демонтаж и основную часть по укладке плитки и установке бордюрного камня. Ведем работы по прокладке кабеля освещения и отсыпке клумб. Обновляем «Памятный знак в честь 50-летия управления железных дорог» и готовим основание под асфальтобетонное покрытие парковок и проездов», – рассказал замминистра ТЭК и ЖКХ региона Денис Сорокалетов.

В центральной части поселка Новые Поляны на улице Советской обновят территорию площадью около 2 га. Подрядчик уже подготовил территорию под устройство оснований для укладки плитки. Также выполнены вертикальная планировка участка, расчистка ливневых каналов и стоков, монтаж линий и опор электроосвещения.

Работы завершат в ноябре 2023 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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