Две улицы в Краснодаре остались без отопления и горячей воды вечером 6 ноября

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение отопления и горячей воды произошло около 21:30 в Прикубанском округе.

Без тепла и горячего водоснабжения остались жители домов на улицах Азовской и Красных Партизан.

Причиной отключения стала утечка на подземной тепломагистрали диаметром 100 мм. На месте работает аварийная бригада.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии ООО «Краснодартеплоэнерго» — 206-10-10, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: в ЕДДС Краснодара рассказали, где 7 ноября не будет света, газа и воды. В пятницу в разных районах краевого центра запланированы работы на сетях газо-, электро- и водоснабжения. В связи с этим у ряда абонентов возможны перебои с подачей ресурсов.

