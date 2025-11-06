Две улицы в Краснодаре остались без отопления и горячей воды вечером 6 ноября

Аварийное отключение отопления и горячей воды произошло около 21:30 в Прикубанском округе.

Без тепла и горячего водоснабжения остались жители домов на улицах Азовской и Красных Партизан.

Причиной отключения стала утечка на подземной тепломагистрали диаметром 100 мм. На месте работает аварийная бригада.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии ООО «Краснодартеплоэнерго» — 206-10-10, сообщает ЕДДС Краснодара.

