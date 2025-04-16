Две тысячи саженцев яблони раздадут бесплатно в Геленджике 17 апреля

Жителям Геленджика в четверг бесплатно раздадут 2 тыс. саженцев яблони сорта «Айдаред». Мероприятие начнется в 10:00 на улице Ходенко, 1.

Раздача посадочного материала состоится при поддержке союза «Садоводы Кубани» в рамках деловой встречи производителей агропродукции с представителями торговых сетей, предприятий общественного питания и санаториев Геленджика, Новороссийска, Горячего Ключа и других населенных пунктов региона.

Параллельно будет действовать выставка-продажа продукции местных сельхозпроизводителей, где посетители смогут ознакомиться с ассортиментом аграрных товаров, сообщает пресс-служба администрации Геленджика в Telegram.

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