Две станицы в Темрюкском районе остались без воды из-за прорыва трубопровода

Прорыв магистрального трубопровода в Темрюкском районе произошел днем 6 июля.

Этот трубопровод питает резервуары чистой воды насосной станции, обеспечивающей водоснабжение Запорожского и Фонталовского сельских поселений. Ремонтные работы велись в круглосуточном режиме.

Жителям населенных пунктов, попавших в зону отключения, организовали подвоз воды. Всего доставлено более 130 тыс. л воды. Также в поселениях установили 47 емкостей с водой.

В настоящее время ремонт завершен, ведется наполнение резервуаров. Из-за большой протяженности сети и интенсивного разбора вода некоторое время может не доходить до части потребителей. Подвоз воды продолжается, сообщает пресс-служба администрации Темрюкского района.

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