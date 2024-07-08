Из-за аварии без воды остались 1,5 тыс. человек в Новороссийске

О временном прекращении водоснабжения у части жителей Новороссийска сообщили утром 8 июля.

Причиной отключения стал выход из строя запорной арматуры Ду=300 мм по адресу Видова-Старотобольская.

«С 10:00 ограничена подача воды в часть зоны водоснабжения №29, 22, 6, 3а. Численность населения — 1 тыс. 500 человек», — сообщает МУП «Водоканал города Новороссийска» в Telegram.

На время ремонта жителям, попавшим в зону отключения, будет организован подвоз воды автоцистернами по заявкам. После завершения работ водоснабжение восстановят в полном объеме, ЧС не прогнозируется.

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