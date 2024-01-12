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Две школы и четыре детсада остаются без отопления в Геленджике

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dve-shkoly-i-chetyre-detsada-ostayutsya-bez-otopleniya-v-gelendzhike
Две школы и четыре детсада остаются без отопления в Геленджике
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В настоящее время отопление отсутствует в школах №5 и №2, а также в детских садах «Аист», «Рябинушка», «Тополек» и «Березка».

Замглавы Геленджика Янина Скорикова сообщила, что, несмотря на все предпринимаемые усилия по ремонту котельной № 5, вернуть нормальную подачу тепла в эти соцобъекты пока не удается. По ее словам, помещения будут прогревать с помощью сплит-систем, однако есть опасения, что они не справятся с холодом.

«Уважаемые родители, чьи дети посещают вышеперечисленные учреждения, примите самостоятельно решение о посещении в пятницу ребёнком школы или сада. Как только котельная начнет работать в полную силу, сразу сообщу», — написала Скорикова в Telegram.

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