Две школы и четыре детсада остаются без отопления в Геленджике

В настоящее время отопление отсутствует в школах №5 и №2, а также в детских садах «Аист», «Рябинушка», «Тополек» и «Березка».

Замглавы Геленджика Янина Скорикова сообщила, что, несмотря на все предпринимаемые усилия по ремонту котельной № 5, вернуть нормальную подачу тепла в эти соцобъекты пока не удается. По ее словам, помещения будут прогревать с помощью сплит-систем, однако есть опасения, что они не справятся с холодом.

«Уважаемые родители, чьи дети посещают вышеперечисленные учреждения, примите самостоятельно решение о посещении в пятницу ребёнком школы или сада. Как только котельная начнет работать в полную силу, сразу сообщу», — написала Скорикова в Telegram.

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