Две самки павлина сбежали из дендрария Сочи

Жители курорта 10 мая заметили двух самок павлина в микрорайоне «Светлана» — на улицах Мандариновой и Депутатской. Птица ходили по тротуарам и проезжей части.

Оказалось, что самки павлина сбежали из вольеров дендрария. По словам специалистов, они напуганы и не могут самостоятельно вернуться.

Дендарий ищет сбежавших самок павлина и просит всех, кто знает хоть что-то о их местонахождении, сообщить об этом по телефонам: +79631628527, +79183009219 или +79885001969, сообщает пресс-служба Сочинского национального парка.

Читайте также: в Красной Поляне медведь забрел на стратегический объект и запаниковал. Он обнесен забором с колючей проволокой, поэтому выбраться самостоятельно медведь не смог.