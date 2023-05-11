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Две самки павлина сбежали из дендрария Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dve-samki-pavlina-sbezhali-iz-dendrariya-sochi
Две самки павлина сбежали из дендрария Сочи
Фото indicator.ru

Жители курорта 10 мая заметили двух самок павлина в микрорайоне «Светлана» — на улицах Мандариновой и Депутатской. Птица ходили по тротуарам и проезжей части.

Оказалось, что самки павлина сбежали из вольеров дендрария. По словам специалистов, они напуганы и не могут самостоятельно вернуться.

Дендарий ищет сбежавших самок павлина и просит всех, кто знает хоть что-то о их местонахождении, сообщить об этом по телефонам: +79631628527, +79183009219 или +79885001969, сообщает пресс-служба Сочинского национального парка.

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