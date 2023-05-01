В Красной Поляне медведь забрел на стратегический объект и запаниковал

Молодой медведь забрался на территорию одного из охраняемых объектов в Сочи. Он обнесен забором с колючей проволокой, поэтому выбраться медведь не смог.

Сотрудники организации попытались отогнать гостя в сторону леса, но медведь испугался и запаниковал. В этой ситуации он мог проявить агрессию, поэтому на место вызвали специалистов Сочинского национального парка и Кавказского заповедника — лично прибыл его директор Сергей Шевелев.

Специалисты сначала дали молодому медведю успокоиться и утром 30 апреля зашли за колючую проволоку к медведю и стали осторожно направлять его к выходу.

Однако путь, подготовленный специалистами, молодому медведю не потребовался, и он просто перепрыгнул через забор с колючей проволокой. Хищник не поранился, на заборе остался только клок его шерсти.

По словам Сергея Шевелева, медведи возле таких объектов — нормальное явление. Красная Поляна всегда была домом для этих животных, поэтому в гостях здесь — люди. Чтобы молодые медведи поняли, где ходить, не встречаясь с людьми, нужны десятилетия, так как маршруты у них заложены генетически.

Шевелев отметил, что медведь сам не будет нападать на человека, если не почувствует угрозу. Поэтому при встрече с хищником ни в коем случае нельзя пугать медведей, пытаться накормить или «приручить». Следует немедленно вызвать специалистов, сообщает пресс-служба Кавказского природного биосферного заповедника.

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