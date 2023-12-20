Две новые незаконные свалки обнаружили в Прикубанском округе Краснодара

Незаконные свалки обнаружили во время рейда сотрудники администрации Калининского сельского округа и земельного надзора Росреестра.

Одну из свалок обнаружили на огороженной территории между поселком Индустриальным и Победитель, в районе улицы Багратионовской. Местные жители регулярно жаловались на доносящийся оттуда запах гари. На незаконном мусорном полигоне обнаружили залежи твердых бытовых отходов и строительного мусора. При этом известно, что земля приобреталась под ведение крестьянско-фермерского хозяйства.

Вторую свалку выявили в районе НСТ «Подсолнечник» в хуторе Октябрьском. Там обнаружились горы ТКО и упаковок от изделий медицинского назначения. Помимо этого на участке располагались две газозаправочные станции и мини-завод модульных конструкций по производству бетона и строительных смесей. Однако на этом участке разрешено возводить только объекты оптовой и розничной торговли.

В общей сложности с начала года в Краснодаре обследовали 45 захламленных участков.

«Каждое контрольно-надзорное мероприятие Росреестра согласовывают органы прокуратуры. При выявлении нарушений земельного законодательства собственнику выносится предписание об их устранении по причине нецелевого использования земельного участка», — сказал замначальника отдела государственного земельного надзора управления Росреестра по Краснодарскому краю Михаил Шелудько.

Если собственники не устранят нарушения в течение шести месяцев, материалы передадут в суд. Собственников привлекут к административной ответственности, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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