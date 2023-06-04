Две новые энергоаварии в Прикубанском округе Краснодара: обесточена еще 51 подстанция
О двух аварийных отключениях электричества в Прикубанском округе сообщили утром 4 июня.
Без электроэнергии сейчас находятся улицы Восточная, Гагарина, Школьная, Безуленко, Солнечная, Сургутская и Алая. А также Дзержинского, Норильская, Петроградская, Агрономическая, Молодежная, Пригородная, Пограничная, Стадионная, Спасская.
Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ, обесточина 51 подстанция.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в этот день два аварийных отключения подряд оставили без электричества эителей домов на улицах Восточной, Дорожной, Зеленой, Комсомольской, Школьной, Евдокимовской, Богданченко, Власова, Едаменко, Вишневой, Главной, Космической, Родниковой, Юбилейной, Малиновой.