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Две новые энергоаварии в Прикубанском округе Краснодара: обесточена еще 51 подстанция

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dve-novye-energoavarii-v-prikubanskom-okruge-krasnodara-obestochena-eshhe-51-podstantsiya
Две новые энергоаварии в Прикубанском округе Краснодара: обесточена еще 51 подстанция
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

О двух аварийных отключениях электричества в Прикубанском округе сообщили утром 4 июня.

Без электроэнергии сейчас находятся улицы Восточная, Гагарина, Школьная, Безуленко, Солнечная, Сургутская и Алая. А также Дзержинского, Норильская, Петроградская, Агрономическая, Молодежная, Пригородная, Пограничная, Стадионная, Спасская.

Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ, обесточина 51 подстанция.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в этот день два аварийных отключения подряд оставили без электричества эителей домов на улицах Восточной, Дорожной, Зеленой, Комсомольской, Школьной, Евдокимовской, Богданченко, Власова, Едаменко, Вишневой, Главной, Космической, Родниковой, Юбилейной, Малиновой.

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