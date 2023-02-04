Две ночи в пятизвездочном отеле могут выиграть участники розыгрыша #ЗимуйвАнапе
Общество
04.02.2023 15:57
Розыгрыш стартовал в Telegram-канале «Курорт Анапа».
Первый номер получит главный приз — две ночи в пятизвездочном отеле Анапы, второй и третий номера получат сертификаты в спа-комплексы. Еще три номера получат сертификаты на ужин на двоих в популярных ресторанах Анапы.
Итоги подведут 17 февраля. Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо перейти по этой ссылке в Telegram-канал «Курорт Анапа» и выполнить инструкции, которые описаны в посте.
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