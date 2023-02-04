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Две ночи в пятизвездочном отеле могут выиграть участники розыгрыша #ЗимуйвАнапе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dve-nochi-v-pyatizvezdochnom-otele-mogut-vyigrat-uchastniki-rozygrysha-zimujvanape
Две ночи в пятизвездочном отеле могут выиграть участники розыгрыша #ЗимуйвАнапе
Фото t.me/kurortanapa

Розыгрыш стартовал в Telegram-канале «Курорт Анапа».

Первый номер получит главный приз — две ночи в пятизвездочном отеле Анапы, второй и третий номера получат сертификаты в спа-комплексы. Еще три номера получат сертификаты на ужин на двоих в популярных ресторанах Анапы.

Итоги подведут 17 февраля. Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо перейти по этой ссылке в Telegram-канал «Курорт Анапа» и выполнить инструкции, которые описаны в посте.

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