Две ночи без электричества проведут жители Западного и Прикубанского округов Краснодара

Ограничения электроснабжения в части Западного и Прикубанского округов ожидается в ночь с 17 на 18 июня и с 24 на 25 июня.

Отключение электричества необходимо для планового ремонта оборудования на перемычке между двумя высоковольтными линиями 110 кВ «Набережная-Западная-2» и «ПС ИКЕА». Ремонтные работы запланированы в эти дни с 23:00 до 7:00.

На время работ с отсутствием электричества столкнутся жители домов на улицах Академика Лукьяненко, Красных Партизан, Тургенева, Атарбекова, Аэродромной, Гагарина, Ковалева, Яна Полуяна, Фестивальной, Герцена, Воровского, Монтажников, Гаражной, Дзержинского. А также Каляева, Бабушкина, Энгельса, Рылеева, Брюсова, Кропоткина, Темрюкской, Сочинской, Заполярной, Круговой, Толстого, Анапской, Азовской, Крымской, Славянской, Калинина, Алма-Атинской.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-800-220-0-220, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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