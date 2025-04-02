Две многоэтажки пострадали в Таганроге после атаки БПЛА, введен режим ЧС
Беспилотники атаковали Таганрог вечером 1 апреля. Об этом сообщил временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
В результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома. Речь идет о девятиэтажке по адресу Лизы Чайкиной, 57 и семиэтажном доме по улице Ленина,147. Там произошли пожары. Также упавший беспилотник обнаружили в переулке 1-й Новом, 26. Пожары оперативно ликвидировали. У домов выставили оцепление.
За медицинской помощью обратились два человека с легкими ранениями — ожогами и порезами. Из многоэтажки на улице Лизы Чайкиной эвакуировали 85 человек.
С 23:15 в Таганроге ввели режим ЧС. Утром 2 апреля муниципальная комиссия приступит к обследованию домов и установлению ущерба.
Девятиэтажный дом на улице Лизы Чайкиной обследуют саперы, после этого жителям разрешат вернуться в квартиры.
«Дом от коммуникаций не отключен, по оценке специалистов, несущие конструкции дома не пострадали», — написал Слюсарь в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», жители Кубани вечером 29 марта получили уведомления о беспилотной опасности.