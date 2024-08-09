Две кубанские школьницы вошли в команду экспедиции «Ледокол знаний – 2024»

Две школьницы из Краснодарского края – Софья Клименко из Краснодара и Диана Дубровина из Новороссийска, — вошли в состав Пятой арктической экспедиции Росатома «Ледокол знаний – 2024» и 13 августа отправятся к Северному полюсу.

Пятая юбилейная арктическая экспедиция Росатома «Ледокол знаний» приурочена к 65-летию атомного ледокольного флота России.

Научно-просветительский проект «Ледокол знаний» организован сетью Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ) при поддержке Госкорпорации «Росатом».

Очередная экспедиция отправится к Северному полюсу 13 августа 2024 года, ориентировочно 17 августа дойдет до точки назначения, а 22 августа вернется обратно в порт Мурманска.

В состав экспедиции вошли талантливые дети из 28 регионов России, в том числе победители открытого конкурса проекта «Ледокол знаний», финалисты всероссийского конкурса «Большая перемена» и участники движения «Юниоры Росатома», победительница просветительского проекта «Атомный урок — 2023» Лидия Селиверстова и ее ученица.

В этом году впервые российская команда школьников дополнится участниками из-за рубежа: к экспедиции присоединятся 10 детей из стран, где Росатом развивает атомные технологии: Армения, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь, Монголия, Венгрия, Индия, Китай, ЮАР.

Участники экспедиции доставят на Северный полюс флаги своих регионов и стран; станут первыми слушателями цикла лекций “Самый северный лекторий” Российского общества “Знание”; познакомятся во время рейса с достижениями и технологиями атомной промышленности.

В рамках образовательной программы эксперты атомной отрасли познакомят участников экспедиции с технологиями и продуктами Росатома в области экологии и здравоохранения, новых материалов и электродвижения, квантовых вычислений и искусственного интеллекта; расскажут о решениях атомной отрасли для развития Арктики и Северного морского пути; и конечно, о карьерных возможностях для молодежи.

Интеллектуальным партнером проекта выступает Российское общество «Знание», которое во время экспедиции будет снимать цикл лекций «Самый северный лекторий», документальный реалити-сериал, а также проведет для участников серию кинопоказов и интеллектуальных игр.

За 10 дней участники в сопровождении экспертов, ученых, наставников и популяризаторов науки пройдут по маршруту Мурманск – Северный полюс – Земля Франца-Иосифа – Мурманск, своими глазами увидят русскую Арктику и получат новые знания.

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