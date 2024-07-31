Спелеоэкспедиция по изучению опасных Мацестинских пещер стартовала в Сочи

Участники похода планируют уточнить топографические данные, провести замеры сероводородного фона, исследовать особенности карстовой полости и изучить микроорганизмы в пещерах.

Известные концентрацией сероводородного газа Мацестинские пещеры опасны для человека. Поэтому вход в них был закрыт решеткой. Сейчас спелеологам пришлось ее демонтировать. Последний визит туристов сюда закончился трагедией — двое погибли в начале 2000-х годов.

«С помощью специального прибора можно определить концентрацию сероводорода в пещерах. Сейчас он показывает, что здесь можно находиться не более 15 минут», — рассказывает специальный корреспондент Юлия Проценко.

Первый грот пещеры небольшой — всего 20 метров протяженностью. Пройти его за 15 минут можно. Однако сероводородный фон везде разный, и он постоянно меняется.

«Газоанализатор показывает половину предельно допустимой нормы. То есть здесь скапливается газ, но если пройдем дальше в зал, там его будет меньше», — говорит заместитель руководителя по научным вопросам секции спелеологии Сочинского географического общества Оксана Ищейкина.

Мацестинские пещеры называют настоящим чудом природы. Ученые считают, что подземные залы образовались здесь благодаря горячим источникам.

Экспедиция уже взяла пробы воды, грунта, микробных обрастаний на стенках пещер и осадков. Ученые также определи кислотность воды.

Несмотря на многолетние изучения, происхождение сероводорода здесь до сих пор остается не совсем решенной научной загадкой, отметили ученые из Уфы.

«Наши исследования теоретически могут пролить свет на происхождение мацестинских вод. Насколько я знаю, в мире мало сероводородных артезианских бассейнов с таким тяжелым изотопным составом», — сообщает научный сотрудник Государственного природного заповедника в Уфе Ольга Червяцова.

Исследования Мацестинских пещер ведут свой отсчет с начала XX века. При этом ученые города-курорта активно изучают уникальный объект природы последние несколько лет. Эта экспедиция организована Сочинским географическим обществом и ведущими научными центрами страны.

«Научная программа довольно обширная. Ученые работают по пяти направлениям», — рассказывает руководитель секции спелеологии Сочинского географического общества Евгений Захаров.

Еще одна задача экспедиции — изучение генетики бактерий в пещерах. Этим займутся специалисты из Казани. Они планирует создать каталог микроорганизмов Мацестинских пещер.

Спелеоэкспедиция продлится два дня. По ее итогам сочинские ученые составят виртуальную 3D-модель пещеры.

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