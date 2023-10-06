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Две кубанские компании вошли в топ-55 рейтинга бизнеса России по чистой прибыли

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/dve-kubanskie-kompanii-voshli-v-top-55-biznes-rejtinga-po-chistoj-pribyli-v-rossii
Две кубанские компании вошли в топ-55 рейтинга бизнеса России по чистой прибыли
Флаги перед головным офисом сети магазинов "Магнит" компании ПАО "Тандер" в Краснодаре.

Рейтинг крупнейших российских компаний по чистой прибыли по итогам 2022 года составили эксперты журнала Forbes.

Лидерами рейтинга стали: «Газпром» с 1311 млрд рублей чистой прибыли, «Ямал СПГ» — 840,2 млрд рублей, «Роснефть» — 813 млрд рублей, «Лукойл» — 790,1 млрд рублей и «Новатэк» — 640,4 млрд рублей.

В рейтинг также вошли две кубанские компании. «Магнит» (Краснодар) занял 52 место с 27,9 млрд рублей. В 2021 году этот показатель ритейлера составлял 48,1 млрд рублей.

На 54 месте «Новороссийский морской торговый порт» с 27,2 млрд рублей. В 2021 году чистая прибыль предприятия составила 16,3 млрд рублей.

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