Две кубанские команды стали чемпионами Международной лиги КВН в Минске

Команды ФСИН «Знак качества» и КубГАУ «Не суть» получили максимальное количество баллов и заняли первое место в Международной лиге КВН.

Об этом 18 декабря сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руденко. Он рассказал, что команды набрали по 55 баллов.

«Две из трех самых престижных лиг КВН — Первая лига и Международная — завоеваны нами! И все это — всего за год возрождения КВН на Кубани! Огромное спасибо Вениамину Кондратьеву за поддержку КВН-движения», — написал Руденко в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 11 декабря стало известно, что команда из Армавира стала чемпионом Первой лиги КВН. Армавирская команда «Самая грустная рок-группа» одержала победу в финале Первой лиги, который прошел в Перми.

