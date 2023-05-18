Две иномарки сгорели ночью в Кропоткине. Видео

Сообщение о горящем автомобиле на улице Бульварной поступило пожарным 17 мая в 23:58.

Прибыв на место, специалисты установили, что горит Honda Civic. Огонь охватил 6 кв. м и перекинулся на стоящий рядом Renault Scenic.

На тушение возгорания подали один пожарный ствол. Огонь быстро ликвидировали и устранили угрозу дальнейшего распространения огня. В тушении пожара участвовали 10 человек и две единицы техники, сообщает пресс-служба пожарно-спасательного гарнизона Кавказского района в Telegram.

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