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Две иномарки сгорели ночью в Кропоткине. Видео

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dve-inomarki-sgoreli-nochyu-v-kropotkine
Фото t.me/kropotkin101

Сообщение о горящем автомобиле на улице Бульварной поступило пожарным 17 мая в 23:58.

Прибыв на место, специалисты установили, что горит Honda Civic. Огонь охватил 6 кв. м и перекинулся на стоящий рядом Renault Scenic.

На тушение возгорания подали один пожарный ствол. Огонь быстро ликвидировали и устранили угрозу дальнейшего распространения огня. В тушении пожара участвовали 10 человек и две единицы техники, сообщает пресс-служба пожарно-спасательного гарнизона Кавказского района в Telegram.

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