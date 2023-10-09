Две иконы XX века пыталась вывезти пассажирка поезда Калининград — Адлер

Иконы без разрешительных документов обнаружили таможенники в багаже женщины, которая выезжала из Калининградской области на поезде.

В ходе таможенного контроля на границе с Литвой нашли незадекларированный товар — это оказались две иконы «Святой Николай Чудотворец», которые созданы в России в первой половине ХХ века. Иконы считаются культурной ценностью, и вывезти их можно только при наличии разрешения Минкультуры.

У пассажирки соответствующих документов не было — она пояснила, что правил не знала. Иконы изъяли, в отношении женщины возбудили дела о недекларировании товаров и несоблюдении установленных запретов и ограничений, сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни.

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