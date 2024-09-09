Две группы детского сада в Сочи закрыли из-за грибов на стенах

Выросшие на стенах грибы сняли родители воспитанников в детском саду № 49 в Адлерском районе.

По информации в соцсетях, родители пожаловались на содержание здания в Роспотребнадзор, но ремонт так и не сделали. В результате закрыли две группы, а детей перевели в основной корпус.

В МЦУ Сочи сообщили, что 1 августа в помещении провели комиссионное обследование. По его результатам составили смету и выделили средства, подрядчика определят до конца следующей недели. Ремонт планируют сделать к 1 ноября.

Читайте также: школьник ночью сломал 100-метровый забор детского сада в Тихорецком районе.