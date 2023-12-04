Две фуры столкнулись лоб в лоб на встречке в Краснодарском крае, есть погибший

Смертельная авария произошла 4 декабря около 16:30 в Брюховецком районе на 83 км автодороги Краснодар — Ейск.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля DАF выехал на полосу встречного движения и врезался в КамАЗ.

В результате столкновения 61-летний водитель DАF скончался на месте от полученных травм. Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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