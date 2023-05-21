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Две дороги откроют в июне в районе Авиагородка в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dve-dorogi-otkroyut-v-iyune-v-rajone-aviagorodka-v-krasnodare
Две дороги откроют в июне в районе Авиагородка в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В Краснодаре идет реконструкция улицы Циолковского, а также ремонт участка улицы Круговой.

Общая протяженность обоих участков составляет около 1 км. На участке улицы Циолковского от улицы Гастелло до улицы Репина завершается переустройство инженерных сетей. Эту улицу ремонтируют по региональной программе «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края».

На участке улицы Круговой от улицы Тургенева до улицы Стахановской уже построили тротуары, установили опоры для освещения. Сейчас работы идут на проезжей части. После капремонта улица Круговая соединит улицы Дзержинского и Тургенева.

Оба участка завершат в июне, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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