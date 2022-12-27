Две аварии с участием рейсовых автобусов произошли в Сочи

Первая авария с участием автобуса произошла утром 27 декабря на Курортном проспекте.

По предварительным данным, автобус выехал на встречную полосу, сбил электрический столб и протаранил автомобиль марки Toyota. В аварии никто не пострадал, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Вторая авария с участием автобуса и иномарки случилась на Дублере Курортного проспекта в тоннеле перед спуском на улицу Титова. По предварительным данным, водитель автобуса не выдержал дистанцию и столкнулся с едущей впереди легковушкой. Пассажиров в автобусе не было.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Читайте также: грузовик и автобус столкнулись в Сочи, пассажиров пришлось вырезать из покореженной маршрутки.