Две аварии с участием рейсовых автобусов произошли в Сочи
Происшествия
27.12.2022 10:28
Первая авария с участием автобуса произошла утром 27 декабря на Курортном проспекте.
По предварительным данным, автобус выехал на встречную полосу, сбил электрический столб и протаранил автомобиль марки Toyota. В аварии никто не пострадал, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Вторая авария с участием автобуса и иномарки случилась на Дублере Курортного проспекта в тоннеле перед спуском на улицу Титова. По предварительным данным, водитель автобуса не выдержал дистанцию и столкнулся с едущей впереди легковушкой. Пассажиров в автобусе не было.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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