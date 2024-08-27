Две артезианские скважины отремонтировали в Северском районе

Капитальный ремонт в станице Северской выполнили по краевой госпрограмме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».

Работы проведи в в западной зоне и в южной части станицы Северской. Ранее жители верхних этажей домов на улицах Западной, Орджоникидзе, Казачьей и Запорожской летом жаловались на отсутствие воды.

«В результате ремонта повысили производительность скважин с 10 до 30 кубометров в час. Обновленные скважины уже запущены в работу», — сообщил врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

Кроме того, после ремонта скважины в южной части станицы Северской в водозабор теперь поступает дополнительно до 25 кубометров воды в час, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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