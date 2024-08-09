Два здания объекта культурного наследия отремонтируют в Краснодаре

В них расположены детские дошкольные учреждения № 35 и 36. Всего на обновление двух учреждений из городского бюджета направили порядка 15 млн рублей.

В детсаду № 36 выполнили капремонт системы отопления, восстановили кованые элементы крыши, на следующем этапе заменят окна. Учреждение расположено в бывшем особняке В. Г. Андриевского, построенный в конце XIX века.

В детском учреждении № 35 провели демонтаж кровли, отремонтировали стропила и обрешетку, обработали древесное покрытие огнезащитным составом. Работы продолжаются и проходят с опережением графика. Учреждение расположили в объекте культурного наследия постройки конца XIX века, и является памятником истории медицины Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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