Два вытрезвителя за 145 млн рублей откроют в Краснодаре и Сочи

Содержание двух вытрезвителей в Краснодаре и Сочи обойдется администрации края более чем в 35 млн рублей в год.

Законопроект приняли в первом чтении на 42 очередном пленарном заседании Законодательного собрания Краснодарского края.

Инициатива предполагает создание в городах региона, где выявили наибольшее количество людей в состоянии алкогольного опьянения, специализированных организаций. Финансировать вытрезвители будут за счет субвенций из бюджета региона.

«Принятие законопроекта влечет увеличение расходов бюджета края в следующем размере: в первый год на открытие и организацию потребуется около 145 млн рублей, далее ежегодно на функционирование двух — более 35 млн рублей», — цитирует министра труда и социального развития Кубани Сергея Гаркушу «РБК Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в МВД призвали открыть вытрезвители в Краснодаре, Сочи и Новороссийске.