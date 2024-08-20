Два украинских беспилотника уничтожили ночью на юге России

Вооруженные силы Украины в ночь на 20 августа вновь попытались атаковать территорию РФ при помощи БПЛА.

По данным Минобороны РФ, дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Крыма, пишет RT.

Читайте также: украинские беспилотники атаковали Пролетарск в Ростовской области в ночь на 18 августа. При отражении нападения обломки БПЛА упали на территорию промышленных складов, возник пожар. После атаки дронов пострадали 18 человек, их доставили в больницу. Уточняется, что люди получили травмы при тушении возгорания.