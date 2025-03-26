Два украинских беспилотника уничтожили над Черным морем в ночь на 26 марта

Вооруженные силы Украины в ночь на среду снова попытались атаковать объекты на территории РФ при помощи БПЛА самолетного типа.

Всего в течение прошедшей ночи дежурные силы ПВО уничтожили девять украинских беспилотников. Два из них сбили над акваторией Черного моря.

Пять БПЛА противника уничтожили в Белгородской области и еще два в Курской, сообщает RT со ссылкой на Министерство обороны РФ.

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В результате инцидента произошло отключение высоковольтной линии «Ростовская АЭС — Тихорецк № 2». Негативных последствий для потребителей в Краснодарском крае не возникло благодаря оперативным действиям сотрудников энергокомпании. Атака ВСУ на энергообъект произошла на фоне проходивших 24 марта в Эр-Рияде российско-американских переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

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