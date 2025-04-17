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Два украинских беспилотника сбили над Ростовской областью днем 17 апреля

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-ukrainskih-bespilotnika-sbili-nad-rostovskoj-oblastyu-dnem-17-aprelya
Два украинских беспилотника сбили над Ростовской областью днем 17 апреля
Фото unsplash.com

ВС РФ в четверг пресекли попытку ВСУ совершить атаку при помощи беспилотников самолетного типа в соседнем с Краснодарским краем регионе.

По данным Минобороны, дежурные средства ПВО перехватили два украинских дрона.

Первый БПЛА уничтожили около 15:40, а второй — около 16:00, сообщает военное ведомство в Telegram.

Читайте также: жители пострадавших от атаки БПЛА домов в Туапсе получат региональные выплаты. Постановление о предоставлении региональной поддержки Туапсинскому муниципальному округу подписал губернатор Вениамин Кондратьев 10 апреля.

Согласно документу, на выплаты жителям, пострадавшим от атаки беспилотников, направят 19,1 млн рублей из резервного фонда Кубани. Материальную и финансовую поддержку получат жители, которые потеряли имущество первой необходимости после атаки БПЛА 26 февраля 2025 года, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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