Жители пострадавших от атаки БПЛА домов в Туапсе получат региональные выплаты

Постановление о предоставлении региональной поддержки Туапсинскому муниципальному округу подписал губернатор Вениамин Кондратьев 10 апреля.

Согласно документу, на выплаты жителям, пострадавшим от атаки беспилотников, направят 19,1 млн рублей из резервного фонда Кубани.

Материальную и финансовую поддержку получат жители, которые потеряли имущество первой необходимости после атаки БПЛА 26 февраля 2025 года, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram.

Читайте также: жители пострадавших домов от атаки БПЛА получили выплаты в Тихорецком районе. Средства на выплаты выделили из резервного фонда Кубани. По распоряжению губернатора всего направили свыше 20 млн рублей. Компенсации получили 1 тыс. 365 человек, чье жилье повредили беспилотники в ночь на 21 сентября этого года.

Жители поселков Каменный и Тихонький получили выплаты по 15 тыс. рублей. Кроме того, гражданам, в чьих домах выбило стекла, повредились кровли и стены, помогла администрация Тихорецкого района.

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