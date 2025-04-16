Два украинских беспилотника сбили над Крымом днем 16 апреля

Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку атаки объектов на территории РФ при помощи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

По данным Минобороны России, 16 апреля в период с 12:00 до 13:00 дежурные средства ПВО сбили дрон противника над Крымом.

Еще один украинский беспилотник над территорией республики обезвредили около 15:15.

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Согласно документу, на выплаты жителям, пострадавшим от атаки беспилотников, направят 19,1 млн рублей из резервного фонда Кубани. Материальную и финансовую поддержку получат жители, которые потеряли имущество первой необходимости после атаки БПЛА 26 февраля 2025 года, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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