Два циклона принесут на смену морозам ветер, дожди и мокрый снег на Кубань

По данным ведущего специалиста погодного центра «Фобос» Алины Котилевской, аномальные морозы на юге России сменятся потеплением благодаря поступлению теплого и влажного атлантического воздуха.

Ожидается сразу два циклона, что предвещает два периода потепления.

«В начале недели — с дождями и одной волной тепла, с усилением ветра. В середине недели усилится антициклон, погода успокоится, осадки и ветер прекратятся. Очередная волна тепла со следующим циклоном придет в конце недели, и опять начнется усиление ветра на побережье Черного, Азовского и Каспийского морей, вновь придут дожди», — сказала Алина Котилевская.

Так, в Краснодарском крае на участке между Анапой и Туапсе в середине недели ожидается усиление ветра до 27 м/с. В Краснодаре 17 и 18 января по ночам — до -1…-3 °С. При этом днем будет постепенно теплеть: 17 января — до +2…+4 °С, 18 января — до +8 °С, 19 января — до +13 °С. В Сочи к концу недели прогнозируется +13…+15 °С, сообщает ТАСС.

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