Два троллейбуса с увеличенным ходом выйдут на маршрут № 7 в Новороссийске
Общество
18.07.2024 20:18
Два новых троллейбуса будут курсировать в городе-герое по маршруту № 7 с 19 июля.
В связи с этим троллейбусы будут идти до конечной остановки «микрорайон Цемдолина» на Кирилловском повороте, сообщил замглавы Новороссийска Александр Яменсков в Telegram.
Время отправления транспорта от конечной — 07:00; 08:00; 11:08; 11:55; 14:55; 16:06; 16:47; 18:14 (депо).
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