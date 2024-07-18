Два троллейбуса с увеличенным ходом выйдут на маршрут № 7 в Новороссийске

Два новых троллейбуса будут курсировать в городе-герое по маршруту № 7 с 19 июля.

В связи с этим троллейбусы будут идти до конечной остановки «микрорайон Цемдолина» на Кирилловском повороте, сообщил замглавы Новороссийска Александр Яменсков в Telegram.

Время отправления транспорта от конечной — 07:00; 08:00; 11:08; 11:55; 14:55; 16:06; 16:47; 18:14 (депо).

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