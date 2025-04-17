Два трехэтажных самостроя снесли в Сочи

Незаконно возведенные объекты выявили в Адлерском районе города-курорта. Местная жительница построила два трехэтажных здания, не получив для этого разрешения.

Суд признал постройки незаконными и обязал сочинку снести их. Исполнять решение женщина не торопилась. Вместо этого она попыталась продать участок, на котором были построены здания.

Судебный пристав привлек нарушительницу к административной ответственности. Женщину оштрафовали на 3 тыс. рублей, также ей ограничили выезд из России. После этого незаконные постройки снесли за счет должника, сообщает пресс-служба ГМУ ФССП России.

Читайте также: мэрия Анапы требует снести два многоквартирных самостроя в Супсехе. Речь идет о домах, расположенных на улице Московская/Жолоба и на улице Фрунзе. Оба здания были построены с нарушениями.

Дом на Московской/Жолоба построили на участке, площадь которого вдвое меньше предусмотренной для строительства подобных зданий. Судебные тяжбы идут уже несколько лет, дело в очередной раз отправили на пересмотр. Несмотря на это, застройщик продолжает продавать квартиры.

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