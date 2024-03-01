Два трамвая и троллейбус в стилистике нацпроекта оформили в Краснодаре

Два трамвая и троллейбус брендированные в стиле нацпроекта «Производительность труда» будут работать на маршрутах Восточного и Западного депо.

Информация, размещенная на транспорте, расскажет о возможностях внедрения бережливых технологий. Бережливые технологии позволяют предприятиям бесплатно оптимизировать производственные процессы и сделать рабочие места безопасными и комфортными.

Помимо этого, на трамваях и троллейбусе разместили QR-код, с его помощью можно подать заявку на участие в нацпроекте. Электротранспорт предоставило «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление», сообщает пресс-служба министерства экономики Краснодарского края.

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