Два трамвая и троллейбус в стилистике нацпроекта оформили в Краснодаре
Общество
01.03.2024 15:03
Два трамвая и троллейбус брендированные в стиле нацпроекта «Производительность труда» будут работать на маршрутах Восточного и Западного депо.
Информация, размещенная на транспорте, расскажет о возможностях внедрения бережливых технологий. Бережливые технологии позволяют предприятиям бесплатно оптимизировать производственные процессы и сделать рабочие места безопасными и комфортными.
Помимо этого, на трамваях и троллейбусе разместили QR-код, с его помощью можно подать заявку на участие в нацпроекте. Электротранспорт предоставило «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление», сообщает пресс-служба министерства экономики Краснодарского края.
Читайте также: Краснодар вышел на второе место по количеству трамвайных вагонов в России.