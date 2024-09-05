Два теплохода столкнулись на реке в районе Азова

Теплоходы PHRYGIA и «Мая» столкнулись 5 сентября на реке Дон недалеко от города Азов в Ростовской области.

По предварительным данным, в результате столкновения оба судна получили механические повреждения без пробоев. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не зафиксировали.

По факту столкновения теплоходов Ростовский следственный отдел на транспорте проводит доследственную проверку. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России в Telegram.

Кроме того, по факту произошедшего Волго-Донская транспортная прокуратура начала проводить проверку исполнения требований законодательства о безопасности судоходства. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры в Telegram.

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