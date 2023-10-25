Два роддома в Краснодарском крае закроют на дезинфекцию в ноябре

Об этом сообщил министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов. Работу приостановят родильные дома в Краснодаре и Анапе.

«В крае сразу два роддома закроют на плановую дезинфекцию. Эту стандартную процедуру проводят ежегодно», — написал Филиппов в Telegram.

В Краснодаре закроют роддом в больнице скорой медицинской помощи на улице 40-летия Победы — с 1 по 22 ноября. В этот период беременных пациенток примут в перинатальных центрах Детской краевой больницы и Краевой клинической больницы № 2.

Анапский родильный дома закроют с 6 по 20 ноября. Рожениц на время переведут в перинатальный центр Новороссийска. В экстренных ситуациях беременных примут в родильном зале горбольницы Анапы.

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