Два рейсовых автобуса с пассажирами столкнулись лоб в лоб на трассе под Туапсе

Авария произошла 22 августа около 9:30 на трассе Майкоп-Туапсе.

На дороге лоб в лоб столкнулись два пригородных автобуса марки ПАЗ. В одном автобусе было шесть пассажиров, во втором — трое. В результате ДТП оба водителя получили серьезные травмы. Их доставили в ЦРБ № 1. Двоих взрослых пассажиров отвезли в ЦРБ № 3. Двоих детей в возрасте 12-15 лет с легкими травмами доставили на обследование в ЦРБ № 1.

После ДТП с автобусами движение на этом участке дороги временно затруднено. Местных жителей попросили по возможности на время отказаться от поездок на данном направлении, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

В местных пабликах написали, что оба столкнувшихся автобуса под Туапсе принадлежат одному и тому же перевозчику.

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