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Два предприятия Краснодарского края получили национальную премию «Моя косметика»

Общество
09.11.2022 13:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-predpriyatiya-krasnodarskogo-kraya-poluchili-natsionalnuyu-premiyu-moya-kosmetika
Два предприятия Краснодарского края получили национальную премию «Моя косметика»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Победителем национальной премии «Моя косметика» стала фабрика здоровья «Бизорюк». Научно-производственное предприятие «Флореаль» стало лауреатом в номинации «Средство по уходу за телом».

Всего в конкурсе приняли участие 29 российских компаний, которые представили 139 продуктов. Экспертное жюри выбрало одного победителя и лауреатов в 21 номинации.

Предприятие «Бизорюк» презентовало взбитое масло ши с муцином улитки и гиалуроновой кислотой. «Флореаль» представил крем для защиты кожи рук от воздействия вредных производственных факторов. Этот продукт в текущем году получил знак качества «Сделано на Кубани».

Все продукты, представленные на соискание премии, прошли многоэтапную экспертизу. Она длилась четыре месяца. Независимые сертификационные органы тестировали качество и определяли соответствие законодательству. Химики исследовали свойства и состав, сверяли его с информацией, заявленной в аннотациях. Потребительскую оценку дали представители розничных сетей, СМИ и бьюти-блогеры, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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