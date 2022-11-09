Два предприятия Краснодарского края получили национальную премию «Моя косметика»

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Победителем национальной премии «Моя косметика» стала фабрика здоровья «Бизорюк». Научно-производственное предприятие «Флореаль» стало лауреатом в номинации «Средство по уходу за телом».

Всего в конкурсе приняли участие 29 российских компаний, которые представили 139 продуктов. Экспертное жюри выбрало одного победителя и лауреатов в 21 номинации.

Предприятие «Бизорюк» презентовало взбитое масло ши с муцином улитки и гиалуроновой кислотой. «Флореаль» представил крем для защиты кожи рук от воздействия вредных производственных факторов. Этот продукт в текущем году получил знак качества «Сделано на Кубани».

Все продукты, представленные на соискание премии, прошли многоэтапную экспертизу. Она длилась четыре месяца. Независимые сертификационные органы тестировали качество и определяли соответствие законодательству. Химики исследовали свойства и состав, сверяли его с информацией, заявленной в аннотациях. Потребительскую оценку дали представители розничных сетей, СМИ и бьюти-блогеры, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: педагоги из Краснодара победили в федеральном конкурсе «Флагманы образования. Муниципалитет».