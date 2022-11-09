Педагоги из Краснодара победили в федеральном конкурсе «Флагманы образования. Муниципалитет»

Видео канала «Кубань 24»

Речь о профессиональных состязаниях управленцев. Конкурс проводят в рамках федеральной программы «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование».

Финал состоялся в Ставропольском крае. Всего заявки подали 1,6 тыс. команд, а испытания прошли 30 из них. Затем жюри по итогам четырех соревнований определило пять победителей. Они работали с реальными управленческими кейсами, решали актуальные проблемы отрасли образования, а также участвовали в мастер-классах по работе в социальных сетях и публичным выступлениям.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в полуфинал конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет» вышли три команды из Краснодарского края.