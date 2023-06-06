Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Два подростка пострадали, врезавшись на мотоцикле в машину в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-podrostka-postradali-vrezavshis-na-mototsikle-v-mashinu-v-krasnodarskom-krae
Два подростка пострадали, врезавшись на мотоцикле в машину в Краснодарском крае
Фото Госавтоинспекции Кубани

Авария произошла 5 июня около 21:00 на автодороге Кропоткин — Темижбекская в Кавказском районе.

По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 не уступил дорогу мотоциклу, которым незаконно управлял 14-летний школьник, и врезался в него.

В результате происшествия водитель мотоцикла и его 13-летний пассажир получили серьезные травмы. Их госпитализировали. Подростки ехали на мотоцикле без шлемов и другой защитной экипировки.

«Материалы по данному факту направят на комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер», — сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: мотоциклист погиб после столкновения с иномаркой в Сочи. Смертельная авария произошла 5 июня около 18:30 на Курортном проспекте в Хостинском районе.

Статьи
Сидр-убийца: что известно о массовом отравлении «Мистером Сидром»
Сидр-убийца: что известно о массовом отравлении «Мистером Сидром»
Орехи кешью: чем полезны и кому нельзя
Орехи кешью: чем полезны и кому нельзя
Рак шейки матки: симптомы, лечение, профилактика
Рак шейки матки: симптомы, лечение, профилактика
Прорыв Каховской ГЭС: что известно о разрушении
Прорыв Каховской ГЭС: что известно о разрушении
Что есть, чтобы отрастить крепкие ногти
Что есть, чтобы отрастить крепкие ногти
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях