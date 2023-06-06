Два подростка пострадали, врезавшись на мотоцикле в машину в Краснодарском крае

Авария произошла 5 июня около 21:00 на автодороге Кропоткин — Темижбекская в Кавказском районе.

По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 не уступил дорогу мотоциклу, которым незаконно управлял 14-летний школьник, и врезался в него.

В результате происшествия водитель мотоцикла и его 13-летний пассажир получили серьезные травмы. Их госпитализировали. Подростки ехали на мотоцикле без шлемов и другой защитной экипировки.

«Материалы по данному факту направят на комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер», — сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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