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Два подростка подожгли пальму в центре Туапсе. Видео

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-podrostka-podozhgli-palmu-za-200-tys-rublej-v-tsentre-tuapse-video
Видео t.me/tuapsevesti

Инцидент произошел накануне в прогулочной зоне на улице им. Галины Петровой.

Два подростка вечером подожгли пальму с помощью зажигалки. Предварительная стоимость дерева — от 180 до 230 тыс. рублей. После возгорание пальму восстановить уже невозможно.

Действия юных нарушителей попали на камеру видеонаблюдения. После поджога они убежали, пишет газета «Туапсинские вести».

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