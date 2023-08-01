Два подростка подожгли пальму в центре Туапсе. Видео

Инцидент произошел накануне в прогулочной зоне на улице им. Галины Петровой.

Два подростка вечером подожгли пальму с помощью зажигалки. Предварительная стоимость дерева — от 180 до 230 тыс. рублей. После возгорание пальму восстановить уже невозможно.

Действия юных нарушителей попали на камеру видеонаблюдения. После поджога они убежали, пишет газета «Туапсинские вести».

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