Два пенсионера погибли под колесами автомобилей в Краснодарском крае

Смертельные ДТП с пенсионерами произошли Тихорецком и Брюховецком районах.

В Тихорецком районе 17 ноября 73-летний мужчина на трассе «Кавказ» перебегал дорогу и его сбил грузовик.

«В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия. Грузовое транспортное средство не получило повреждений. Ведется следствие», — сообщил заместитель командира ОВ ДПС Госавтоинспекции Тихорецкого района, старший лейтенант полиции Андрей Иванов.

Еще один пенсионер 18 ноября погиб под колесами автомобиля в Брюховецком районе. Водитель не справился с управлением, допустил наезд на 86-летнего пешехода, а сам влетел в забор.

«В результате ДТП на месте от полученных травм скончался пешеход 1939 года рождения. Уважаемые участники дорожного движения, неукоснительно соблюдайте ПДД», — цитирует заместителя командира ОВ ДПС Госавтоинспекции Брюховецкого района, старшего лейтенанта полиции Алексея Винника пресс-служба управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

